Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Dass die Deutsche Bank lange Zeit intensive Geschäftsbeziehungen mit der Trump Familie unterhalten habe, sei kein Geheimnis. Doch nun könnte die ganze Sache an Brisanz gewinnen, denn die Deutsche Bank sei laut eigenen Angaben im Besitz mehrerer Steuerklärungen der Trump-Familie.Dies zumindest berichte das Bankhaus in einer Mitteilung an ein US-Berufungsgericht. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses habe im April die Deutsche Bank rechtlich dazu angewiesen, Unterlagen der letzten zehn Jahre auszuhändigen.Seit seiner Wahl im November 2016 wehre sich Donald Trump dagegen, Einblick in seine finanzielle Vergangenheit zu gewähren. Wie das "Wall Street Journal" berichte, habe die Bank seit 1998 Kredite von mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Trumps Unternehmen vergeben.Da bislang noch keine genaueren Informationen vorlägen, sei noch unklar, über wessen Steuererklärungen aus der Familie die Bank verfüge. Eine öffentliche Stellungnahme zu der Gerichtsmitteilung habe die Deutsche Bank bislang abgelehnt.Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Deutsche Bank-Aktie weiterhin zu meiden. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link