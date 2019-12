Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der US-Hedgefonds Cerberus sei bei der Deutschen Bank seit 2017 als Großaktionär und seit 2018 auch als Berater an Bord - eine durchaus kritische Doppelrolle. Damit solle laut einem Medienbericht jedoch bald Schluss sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf einen Insider berichte, solle der Beratervertrag zwischen der Deutschen Bank und Cerberus Capital Management voraussichtlich nicht erneuert werden, wenn er Ende Dezember auslaufe. Der Frankfurter Finanzkonzern habe im Vorjahr eine Sparte der US-Private-Equity-Gesellschaft als Berater engagiert, um Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und das Liquiditätsmanagement zu verbessern.Das Mandat von Cerberus sei nicht unumstritten - schließlich gehöre der New Yorker Hedgefonds mit 3% der Anteile (gehalten von CEO Stephen A. Feinberg) auch zu den größten Aktionären der Deutschen Bank. So habe es Bedenken gegeben, dass der US-Investor womöglich Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten könnte, die anderen Aktionären nicht vorlägen. Aus diesem Grund sei Cerberus der Kauf oder Verkauf von Deutsche-Bank-Aktien für die Dauer des Mandats untersagt worden.Dass die Deutsche Bank in diesem Jahr den größten Konzernumbau ihrer Geschichte angestoßen habe, sei wohl nicht zuletzt der "Heuschrecke" Cerberus zu verdanken. Zum aktuellen Zeitpunkt würden Kosten und Risiken dieses Unterfangens aber hoch und die Erfolgsaussichten ungewiss erscheinen. Aus diesem Grund stehe die Deutsche-Bank-Aktie derzeit nur auf der Beobachtungliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2019)