ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Europas Währungshüter würden sich mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise stemmen. Die EZB stecke bis zum Jahresende 120 Mrd. Euro zusätzlich in Anleihenkäufe. Zudem sollten besonders günstige Kredite Banken dazu bewegen, mehr Kredite zu vergeben und so besonders betroffene Branchen und Unternehmen unterstützen. Das solle vor allem kleinen und mittelgroßen Firmen helfen.Bei den Zinsen hätten die Währungshüter bei ihrer Sitzung am Donnerstag in Frankfurt vorerst alles beim Alten belassen: Der Leitzins im Euroraum bleibe auf dem Rekordtief von null Prozent, Geschäftsbanken müssten weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken würden.Mit steigenden Zinsen sollten Sparer und Geldhäuser in naher Zukunft nicht rechnen, denn auch die seit November amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe wiederholt bekräftigt, sie halte eine sehr lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit für nötig.Durch die zusätzlichen Anleihekäufe der EZB dürften deren Renditen weiter fallen und - gemeinsam mit dem anhaltenden Niedrigzins - den Druck auf die Erträge der Banken in der Eurozone noch einmal erhöhen. Außerdem wachse in der Branche die Angst vor steigenden Kreditausfallraten, wenn sich die Wirtschaft weiter eintrübe oder wegen des Virus-Ausbruchs zum Erliegen komme - wie aktuell in Italien.Der Markt scheine damit die Befürchtung des AKTIONÄR zu bestätigen, wonach die Maßnahmen der EZB den Banken mehr schaden als nützen würden. Ein Wiedereinstieg bei Deutscher Bank und Commerzbank kommt angesichts der immer rasanteren Talfahrt aktuell nicht in Frage, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link