Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,894 EUR +2,70% (01.12.2021, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,88 EUR +2,06% (01.12.2021, 09:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,02 USD -1,31% (30.11.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausverkauf an den Märkten scheine vorerst gestoppt. Im frühen Handel komme es zu einer Gegenbewegung - auch bei Finanzwerten. Aussagen von Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing würden dabei aufhorchen lassen. Es bleibe abzuwarten, wie die Worte des CEO an den Börsen ankämen. Die Aktie suche jedenfalls wieder den Weg nach oben.Auf einer Konferenz der Financial Times habe Sewing die Profitabilität herausgestellt. Im kommenden Jahr habe das Renditeziel Vorrang vor anderen Finanzzielen. Der Personalabbau werde fortgesetzt, aber nachdem das absolute Kostenziel dieses Jahr fallen gelassen worden sei, sei er hier vage geblieben. Daher sei unklar, ob die Deutsche Bank weiterhin die Zahl der Mitarbeiter bis Ende nächsten Jahres auf weltweit 74.000 reduzieren wolle. Ende des dritten Quartals seien es noch etwa 84.500 gewesen.Nach dem ersten Halbjahr 2020 sei das Kostenziel von 16,7 Milliarden Euro für 2022 aufgegeben worden. Die Kosten-Ertrags-Quote von 70 Prozent sollte aber weiterhin erreicht werden. Daran halte Sewing offenbar weiter fest. Gestern habe er gesagt, dass er zuversichtlich sei, dass neben dem Renditeziel von acht Prozent auf das Eigenkapital auch die Cost-Income-Ratio von 70 Prozent von der Deutschen Bank Ende 2022 geschafft werde.Die Eigenkapitalrendite erwarte der Konsens eher bei fünf bis sechs Prozent im kommenden Jahr. Allerdings seien die Experten auch von der Gewinndynamik der Bank 2021 überrascht worden. Das Investmentbanking dürfte weiterhin die Triebfeder für mehr Einnahmen sein. Kämen auch die anderen Segmente in Schwung, dann wären die Ziele realistisch.Das kann aufgehen, der heutige Kurssprung reicht allerdings nicht für einen Neueinstieg, denn die Situation ist immer noch zu unsicher und der Chart angeschlagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten mit einem Stopp bei 9,00 Euro an Bord bleiben. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link