Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach zuletzt positiven Aussagen von Finanzchef James von Moltke würden die aufsichtsrechtlichen Probleme der Deutschen Bank wieder verstärkt in den Vordergrund rücken. Neue Auflagen der US-Börsenaufsicht könnten Deutsche Bank-Boss Christian Sewing für künftige Fehltritte des Geldinstituts persönlich treffen, berichte das "Handelsblatt". Und auch die aktuellen Analystenstimmen seien weniger erfreulich.Konkret müsse Christian Sewing nun jährlich bescheinigen, dass das deutsche Kreditinstitut eine kürzlich geschlossene Vergleichsvereinbarung einhalte, in der die US-Behörden das Geldinstitut wegen Verstößen gegen die Regeln für die Meldung von Swaps mit einer Geldstrafe belegt hätten, schreibe das "Handelsblatt". Diese Auflage, die den Mann an der Spitze des Branchenprimus für künftige Fehltritte der Bank haftbar machen könnte, folge auf jahrelange Compliance-Versäumnisse. Dadurch sei die deutsche Großbank ins Visier der US-Aufsichtsbehörden geraten.Auch die Analysten seien derzeit keine Fans der Deutschen Bank: So habe das Bankhaus Metzler zwar das Kursziel für die Aktie von 6,10 auf 6,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "sell" belassen. Analyst Jochen Schmitt sei nach den jüngsten Aussagen des Finanzvorstands nun weniger pessimistisch für die diesjährigen Rückstellungen für Kreditausfälle. Das Institut mache auf der Kostenseite Fortschritte, dürfte aber weiter Schwierigkeiten haben, die Erträge mittelfristig zu steigern, so Schmitt in seiner am Freitag vorliegenden Studie.Genauso kritisch stehe die Credit Suisse dem Deutschen Branchenprimus gegenüber: Die Schweizer Bank habe die Aktie auf "underperform" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die niedrige Bewertung gefährde eine mögliche Fusion mit der Konkurrentin Commerzbank, habe Analyst Jon Peace am Donnerstag geschrieben und an die 2019 gescheiterten Gespräche erinnert. Vergangene Woche habe der Deutsche Bank-Chef zudem erklärt, dass erst nach dem Abschluss des geplanten Konzernumbaus 2023 größere Transaktionen ein Thema seien. Langfristig wäre ein Zusammengehen beider Häuser angesichts der möglichen Synergien immer noch interessant.Die Aktie des Branchenprimus steht derzeit nicht auf der Kaufliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 02.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link