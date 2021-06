Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,944 EUR -0,74% (30.06.2021, 15:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,90 EUR -1,59% (30.06.2021, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,11 USD +0,15% (29.06.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Eigentlich sei die Deutsche Bank-Aktie auf dem besten Weg dem jahrelangen Abwärtstrend zu trotzen. Seit Anfang Juni sei allerdings wieder der Wurm drin. Die Deutsche Bank-Aktie habe mit starken Rücksetzern zu kämpfen. Noch sei der Erholungsversuch nicht gescheitert, dennoch sollten Anleger unbedingt auf diese Marken achten.Auf Sicht der letzten Monate sehe es für die die Deutsche Bank-Aktie richtig gut aus. Seit letztem Jahr kämpfe sich der Wert wieder kontinuierlich oben und habe dabei sogar den seit 2014 anhaltenden Abwärtstrend mit dem Bruch der Trendlinie bei 9,70 Euro beendet. Jetzt tue sich jedoch erneut Ungemach auf. Nachdem der Kurs Anfang Juni ein Mehrjahreshoch bei 12,56 Euro markiert habe, habe er heftig korrigiert. Vor zwei Wochen sei er dabei unter die Unterstützung am Zwischenhoch bei 11,78 Euro sowie unter die 50-Tage-Linie bei 11,35 Euro gefallen und stehe jetzt nur noch knapp über der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, die momentan parallel zur 100-Tage-Linie bei etwa 10,80 Euro verlaufe.Aus charttechnischer Sicht sei es nun entscheidend, dass sich der Kurs über dieser Linie halten könne, da ansonsten Rücksetzer bis an die mittelfristige Trendlinie bei rund 10,30 Euro drohen würden. Könne auch diese Unterstützung keinen Halt bieten, wäre der Erholungsversuch beendet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: