Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,97 EUR +0,39% (04.07.2019, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,81 USD +2,90% (03.07.2019, 19:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank drehe sich derzeit alles um den geplanten Konzernumbau und dessen Finanzierung. Denn laut Medienberichten könnten Stellenabbau und Restrukturierung bis zu 5 Mrd. Euro verschlingen. Zumindest die Investoren sollen dabei jedoch möglichst nicht zusätzlich belastet werden.Dass CEO Sewing und sein Team nun endlich beherzt anpacken und dabei offenbar auch noch weitere Kapitalmaßnahmen vermeiden wollten, habe der Deutsche-Bank-Aktie in den vergangenen Tagen Rückenwind geliefert. Am Donnerstagvormittag trete sie allerdings zunächst auf der Stelle. Trader könnten weiter auf die überfällige Gegenbewegung spekulieren. Längerfristig orientierte Anleger sollten dagegen eine offizielle Bestätigung der Umbaupläne und deren Finanzierung abwarten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,966 EUR +0,49% (04.07.2019, 14:46)