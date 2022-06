Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,352 EUR -0,71% (07.06.2022, 10:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,354 EUR -0,98% (07.06.2022, 10:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,14 USD +1,92% (06.06.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe eine anspruchsvolle letzte Woche hinter sich. Die Razzia infolge von Greenwashing-Vorwürfen bei der Tochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) habe die Aktie unter Druck gesetzt. Zu Beginn der neuen Woche zeige sie sich inzwischen wieder stärker. Würden nun diese Marken zurückerobert, wäre das der Befreiungsschlag.Noch vor der Razzia bei der Tochter DWS sei die Aktie der Deutschen Bank in einem freundlichen Gesamtmarkt aufgedreht und sei über eine mittelfristige Dreiecksformation bei 10,35 Euro ausgebrochen. Im Zuge der Greenwashing-Vorwürfe seien die positiven Impulse jedoch verpufft. In der Folge sei der Titel um die 50-Tage-Linie geschwankt und habe zwischenzeitlich bis an das Ausbruchsniveau zurückgesetzt.Mittlerweile habe sich die Stimmung jedoch wieder aufgehellt. Obendrauf habe ein Kaufsignal beim MACD-Indikator für charttechnischen Rückenwind gesorgt. Zwar bewege sich die Aktie aktuell noch immer um den GD50, ein Sprung über diesen sowie über die Widerstandszone zwischen 10,41 und 10,49 Euro dürfte für neue Dynamik sorgen. Eine Fortsetzung des Anstiegs bis zum GD200 bei aktuell 11,13 Euro wäre dann wahrscheinlich. Bei Kursen darüber rücke die Horizontale bei 11,90 Euro ins Visier.Investierte bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten die nächsten Tage abwarten, wie sich das Chartbild entwickle. (Analyse vom 07.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: