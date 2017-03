Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,267 EUR -1,86% (07.03.2017, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,61 -3,82% (06.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie massiv unter Druck geraten! Vorsicht geboten! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zur Vorsicht bei der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Nach den Plänen für eine Kapitalerhöhung sei die Deutsche Bank-Aktie massiv unter Druck geraten. Sie sei unter die Marke von 18 Euro gefallen. Bei 17,59 Euro gebe es eine deutliche Unterstützung. Falle die Deutsche Bank-Aktie darunter, würden vielleicht viele auf die Gegenseite wechseln und auf fallende Kurse der Deutsche Bank-Aktie wetten. Der Börsenexperte gebe dabei jedoch zu, dass es strategisch durchaus Sinn mache, was John Cryan letztendlich eingeleitet habe. Es sei abzuwarten, ob es sich am Ende auszahle.Anleger sollten momentan dem Kurs der Deutsche Bank-Aktie hinterher gehen und dieser zeige nach unten.Bei der Deutsche Bank-Aktie ist nun also auf jeden Fall Vorsicht geboten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.03.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,122 EUR -2,88% (07.03.2017, 09:47)