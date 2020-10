XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,824 EUR -1,31% (09.10.2020, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,848 EUR -1,54% (09.10.2020, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,245 USD -1,23% (09.10.2020, 16:36)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel zeige sich wieder von seiner starken Seite. Seit einer Woche klettere die Deutsche Bank-Aktie peu à peu nach oben und habe dabei neue Kaufsignale generiert. Anleger sollten aber dennoch aufpassen, denn das Papier könnte aktuell überhitzt sein.Zuletzt sei die Sorge groß gewesen, als der Finanztitel Mitte September seinen Seitwärtskanal, der sich von 7,50 Euro bis 9,10 Euro erstreckt habe, nach unten durchbrochen habe. Am 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 6,70 Euro habe aber die Abwärtsbewegung gestoppt und es sei zum Rebound gekommen.Während des steilen Anstiegs habe die Deutsche Bank-Aktie die 200-Tage-Linie bei 7,55 Euro sowie die 50-Tage-Linie bei 7,75 Euro gekreuzt. Am gestrigen Donnerstag sei der Kurs jedoch an der 100-Tage-Linie abgeprallt, die an der enorm wichtigen 8-Euro-Marke verlaufe. Da sich der Wert des Stochastik-Indikator zudem im stark überkauften Bereich befinde, sei ein kurze Korrektur recht wahrscheinlich.Momentan sei die Deutsche Bank-Aktie nur für risikoaffine Trader empfehlenswert. Alle anderen setzen den Titel auf die Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: