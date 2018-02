XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,442 EUR +1,10% (26.02.2018, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,362 EUR +0,03% (26.02.2018, 13:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,43 USD 0,00% (23.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.02.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutsche Bank AG drehe sich jetzt alles um das IPO der Investmentsparte von DWS. 700 Mrd. Euro würden hier als verwaltetes Vermögen aufgerufen. Es solle wohl so aussehen, dass keine neuen Aktien ausgegeben würden, sondern die bestehenden Aktien aus dem Besitz der Deutschen Bank würden platziert.Das könnte der Deutsche Bank-Aktie ein bisschen Auftrieb geben, nachdem es sie in den vergangenen Wochen und Monaten nach dem schlechten Ergebnis 2017 etwas deutlicher erwischt hatte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: