Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe 2021 bisher mit 25 Prozent den DAX outperformen können. Dieser habe nur 15 Prozent geschafft. Im Brancheindex Euro Stoxx-Banks bleibe man allerdings hinter dem Schnitt der Peers zurück. Der auf mehrere Jahre angelegte Konzernumbau solle im kommenden Jahr sein Ende finden. Dann müsse sich zeigen, ob die Deutsche Bank auch langfristig profitabel arbeiten könne. Die Bewertung sei jedenfalls attraktiv.Aktien aus dem Finanzsektor hätten im laufenden Jahr ein Comeback erlebt. Besonders Bankwerte seien aufgedreht. Denn erstmals seit Beginn der Pandemie seien wieder Ausschüttungen an die Anteilseigner geflossen. Die Erwartung hoher Dividendenrenditen und Aktienrückkäufe im Sektor bleibe auch für die kommenden Jahre hoch. Die Papiere der Deutschen Bank hätten damit bisher nicht dienen können. Auch der Durchschnitt der europäischen Konkurrenten habe sich mit 34 Prozent gegenüber der Deutschen besser entwickelt. Das könnte sich 2022 allerdings ändern.Kosten runter, Erträge rauf. Darum gehe es beim Umbau der Deutschen Bank. Zwar peile das Management kein absolutes Kostenziel mehr an für die Sanierung. Die Kosten-Ertrags-Quote von 70 Prozent für Ende 2022 solle aber eingehalten werden. Somit könnten höhere Kosten beispielsweise durch neue Mitarbeiter oder Investitionen auch möglich sein, wenn dadurch gleichzeitig die Erträge steigen würden.Das neue Jahr müsse bei der Deutschen über den Umbau hinaus zeigen, ob der Ertragsmix profitabel sei und funktioniere. Nachdem 2020 und 2021 die Erträge im Investmentbanking regelrecht in die Höhe geschossen seien, brauche es nun die Unterstützung des klassischen Kreditgeschäfts. Höhere Zinsen durch die EZB seien zwar vorerst nicht in Sicht, allerdings könne das Zinseinkommen auch durch andere Komponenten steigende Erträge liefern. Sollte die Inflation auf höherem Niveau bleiben, könnte auch das beispielsweise zu höheren Marktzinsen führen.Im europäischen Vergleich seien die Titel der Deutschen Bank deutlich unterbewertet. Die Konjunkturerholung sollte in den Wintermonaten nur unterbrochen sein und im Frühjahr auf dem Kontinent wieder volle Fahrt aufnehmen können. Die Aktien der Deutschen Bank sollten nicht nur davon profitieren können.Mutige, die Schwankungen durch die Pandemie aushalten können, dürften 2022 daher auf ihre Kosten kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link