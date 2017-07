Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,872 EUR -2,45% (27.07.2017, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,06 USD +0,10% (26.07.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und senkt das Kursziel von 15,50 auf 14,50 Euro.Die relativ schwachen Zahlen des Frankfurter Finanzinstituts für das zweite Quartal 2017 würden die Schwierigkeiten einer Bank im Umbruch widerspiegeln, die noch nicht in der Lage sei, der starken US- Konkurrenz im Investment Banking bzw. den Schweizer Wettbewerbern in der Vermögensverwaltung Marktanteile abzujagen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die positiven Effekte aus der sich langsam abzeichnenden Zinswende in Europa und vor alv.a.lem in den USA würden sich bisher in engen Grenzen halten, dagegen dürfte sich aber der schwache US-Dollar in den nächsten Quartalen negativ in der Ergebnisrechnung niederschlagen. Vor dem Hintergrund des Konzernumbaus und des wenig dynamischen Marktumfelds seien die Gesamterträge so schwach wie zuletzt in Q4 2013 ausgefallen. Zumindest auf der Kostenseite hätten sich Fortschritte bemerkbar gemacht, die aber derzeit bei weitem noch nicht ausreichen würden, um eine zufriedenstellende Rentabilität generieren zu können. Angesichts der hohen Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Ertragskraft nach erfolgtem Konzernumbau halte Seufert einen hohen Abschlag auf den Buchwert von derzeit 27,24 Euro (Q2 2016: 33,38 Euro) für gerechtfertigt.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15,50 auf 14,50 Euro reduziert. (Analyse vom 27.07.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,895 EUR -4,25% (27.07.2017, 14:25)