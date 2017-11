Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,088 EUR +2,37% (16.11.2017, 13:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,48 +1,59% (15.11.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Einer Stimmrechtsmitteilung zufolge habe sich der Finanzinvestor Cerberus einen Anteil von 3% an der Deutschen Bank gesichert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Cerberus habe im Juli einen 5,01%-Anteil an der Commerzbank erworben. Nachdem beide deutsche Banken bereits im vergangenen Herbst lose Gespräche über einen Zusammenschluss geführt hätten, schüre die Nachricht erneut Fusionsfantasien. Rießelmann rechne aber kurz- bis mittelfristig nicht mit einem Zusammenschluss. Langfristig erscheine eine Fusion - wenn überhaupt - aus politischen Gründen am wahrscheinlichsten. Kurzfristig müsse die Deutsche Bank allerdings diverse andere Herausforderungen bewältigen.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 19 Euro bekräftigt. (Analyse vom 16.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,075 EUR +2,00% (16.11.2017, 12:58)