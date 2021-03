Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,38 EUR +0,33% (05.03.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,35 EUR -3,31% (04.03.2021)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,34 USD -3,82% (04.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.So schnell wie es bei der Deutschen Bank in den vergangenen Tagen bergauf gegangen sei, sei es nun bergab gegangen. Die Aktie habe gestern mehr als drei Prozent tiefer geschlossen. Heute entscheide sich, in welche Richtung es diese Woche gehen könnte. Geklärt sei indes mittlerweile der Streit um die Bonuszahlungen bei der Bank, der jedes Jahr die Gemüter erhitze.Über die Gesamtsumme, die das Finanzinstitut als variable Vergütung habe ausschütten wollen, habe es wohl mit der Finanzaufsicht bei der EZB Streit gegeben. Darüber habe das "Handelsblatt" berichtet. Ursprünglich solle das Management einen Pool von rund zwei Milliarden Euro geplant haben. Die EZB habe aber wohl auf einer Grenze von maximal 1,80 Milliarden Euro beharrt. In dieser Range solle laut "Handelsblatt" nun die variable Vergütung liegen.Der Großteil der Bonuszahlungen werde wie immer an die Investmentbanker gehen. Nach Jahren der Skandale und Pleiten habe die Sparte 2020 jedoch den Großteil des Konzerngewinns eingefahren. Unter dem Strich sei das Ergebnis allerdings von Abschreibungen durch den Umbau und lahmende Geschäfte in anderen Segmenten nach unten gezogen worden. Auch für die kommenden Jahre würden Analysten damit rechnen, dass die Investmentbanker einen satten Anteil am Ergebnis einfahren würden.Vergangenes Jahr habe die variable Vergütung 1,70 Milliarden Euro betragen, obwohl ein dicker Verlust angefallen gewesen sei. Sicher könnten die Bonuszahlungen auch als Motivation für die Zukunft gesehen werden. Die Höhe sei umstritten, aber in der Branche üblich. Die genaue Summe werde die Bank am 12. März im Geschäftsbericht veröffentlichen.Mutige Anleger nutzen die Situation und greifen bei der Aktie zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link