NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,35 USD -4,26% (03.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Auf dünnem Eis! ChartanalyseDas größte deutsche Geldhaus Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steht einmal mehr im Fokus der Börse - am Wochenende hat Vorstandschef John Cryan eine Kapitalerhöhung und Börsengang der Vermögensverwaltung angekündigt, Aktionäre aber strafen den Aktienkurs im Montagshandel jedoch klar ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch bewege sich das Wertpapier der Deutschen Bank derzeit auf recht dünnem Eis - mit dem heutigen Kursabschlag direkt unter den EMA 50 und eine kurzfristige Trendlinie könnte es mit den Notierungen jetzt gen 16,43 Euro weiter abwärts gehen. Spätestens an dieser Stelle sollte es wieder zu einer Gegenbewegung kommen - sollte sich die Strategie Cryan's jedoch dauerhaft als erfolgreich erweisen, würden auch wieder deutliche Gewinne locken. Noch sei ein Investment aber als sehr risikoreich einzuordnen, könnte sich aber bald schon wieder auszahlen.Eine überraschende Rückkehr des Wertpapiers über die Marke von grob 19,00 Euro könnte hingegen für einen direkten Kursschub bis 20,78 Euro sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,92 EUR -6,37% (06.03.2017, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,945 EUR -1,67% (06.03.2017, 12:33)