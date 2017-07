Kursziel

Deutsche Bank-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28 buy Nomura Equity Research Jon Peace 18.03.2016 21 kaufen Bankhaus Lampe Neil Smith 04.01.2017 20 kaufen Independent Research Markus Rießelmann 24.07.2017 19 buy equinet AG Philipp Häßler 29.06.2017 18,20 hold Warburg Research Andreas Pläsier 26.04.2017 18 hold S&P Global Firdaus Ibrahim 27.04.2017 18 neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 24.07.2017 17,50 equal weight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 20.04.2017 17,50 outperform Macquarie Research Piers Brown 24.04.2017 17,20 neutral UBS Daniele Brupbacher 07.06.2017 16,40 neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 17.05.2017 16 underperform Merrill Lynch Andrew Stimpson 09.01.2017 19 hold HSBC Alevizos Alevizakos 12.07.2017 15,50 verkaufen Nord LB Michael Seufert 27.04.2017 15,50 underperform Credit Suisse Jon Peace 03.07.2017 15 reduce Commerzbank Michael Dunst 24.07.2017 14,85 hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 31.01.2017 14 sector perform RBC Capital Anke Reingen 07.07.2017 12 sell Citigroup Nicholas Herman 23.06.2017 12 sell Berenberg Bank James Chappell 03.05.2017 11,50 sell Société Générale Andrew Lim 21.03.2017 10 underperform Exane BNP Paribas Amit Goel 28.09.2016 - equal weight Barclays Kiri Vijayarajah 08.06.2017 - kaufen DZ BANK Christian Koch 19.05.2017

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,40 EUR +2,44% (25.07.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,399 EUR +2,11% (25.07.2017, 21:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,06 USD +2,09% (25.07.2017, 21:19)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) vor der Bekanntgabe der Q2-Quartalszahlen 2017 zu? 28 oder 10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 27. Juli wird die Deutsche Bank AG ihre Zahlen für das 2. Quartal 2017 vorlegen.Vonseiten der Charttechnik kommen derzeit kurzfristig positive Signale für die Deutsche Bank-Aktie. Die gleitende Durchschnittslinie GD38 wurde nach oben gekreuzt, was auf steigende Kurse der Deutsche Bank-Aktie hinweist. Die gleitenden Durchschnittslinien GD50, GD100 und GD200 wurden hingegen nach unten gekreuzt, was auf mittel- und langfristige Sicht fallende Kurse der Deutsche Bank-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q2-Quartalszahlen 2017 zur Deutsche Bank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: