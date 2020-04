München (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen des Europäischen Verbandes der Automobilhersteller für daserste Quartal 2020 sind dramatisch, so Marc Decker, Head of Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.Die deutschen Autobauer stünden in der aktuellen Krise relativ gut dar. Zwar hätten auch sie Produktionsstillstand und Absatzeinbruch zu bewältigen. Die daraus resultierenden Liquiditätsprobleme könnten sie aufgrund gut gefüllter Kassen und nicht ausgelasteter Kreditlinien bisher jedoch vergleichsweise gut abfedern. Während Volkswagens Liquidität und Kreditlinien aktuell ca. das 4,2-fache der kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten übersteigen würden, seien es bei BMW ca. das 2,3-fache, bei Daimler das 3,1-fache und bei Continental als großer Zulieferer ca. das 9,5-fache. Im Grundsatz hätten die deutschen Autobauer daher auch in diesem Jahr Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten wollen. Dies spreche dafür, dass die Unternehmen von einem sich stabilisierenden zweiten Halbjahr 2020 und einem entsprechenden Anstieg der Cashflows ausgehen.Neben den erwarteten schnell wieder ansteigenden Absatzzahlen würden vor allem die vom Bund bereitgestellten Überbrückungskredite sowie Kurzarbeitergeld krisenerprobte Instrumente darstellen, welches die Bilanzen entlasten würden und die Unternehmen wesentlich flexibler agieren lasse. Bereits in dieser Woche hätten die Automobilhersteller hierzulande damit begonnen, ihre Produktion schrittweise wieder hochzufahren. Sollte die Eindämmung der Covid-19-Pandemie ohne weitere Rückschläge gelingen, dürften die deutschen Automobilhersteller den Corona-Schock mittelfristig ohne existenziellen Schaden überstehen. (20.04.2020/ac/a/m)