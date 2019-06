Bonn (www.aktiencheck.de) - Sowohl der deutsche Manufacturing-PMI als auch der ifo-Geschäftslageindex sprechen für eine Fortsetzung der Schwächephase der hiesigen Industrie im April, so die Analysten von Postbank Research.



Eine nachhaltige Gegenbewegung zu den kräftigen Rückgängen der deutschen Auftragseingänge (Do., 06.06., 08:00 Uhr) zu Beginn dieses Jahres dürfte angesichts der schlechten Stimmungslage noch auf sich warten lassen. Die Analysten würden deshalb für April lediglich mit einem leichten Zuwachs der Aufträge um 0,3% gegenüber dem Vormonat sowie mit einem Rückgang im Vorjahresvergleich um 5,2% rechnen.



Auch für die deutsche Industrieproduktion (Fr., 07.06., 08:00 Uhr) seien die Aussichten angesichts der genannten Stimmungsindikatoren sowie der in den letzten Monaten schwachen Auftragseingänge ungünstig. Zusätzlich zeichne sich hier ein vom Baugewerbe ausgehender, negativer Rückprall ab. Die Analysten würden deshalb für April sowohl im Vormonats- als auch im Vorjahresvergleich mit einem Rückgang des Outputs um 1,0% rechnen. (03.06.2019/ac/a/m)



