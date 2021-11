Getrieben von den Geschäftsbereichen Asset Management und Lebens- und Krankenversicherung habe die Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) in Q3 einen operativen Gewinn von 3,2 Mrd. EUR (+11,3%) erzielen können. Damit habe der Versicherer in den ersten neun Monaten operativ bereits 9,9 Mrd. EUR verdient. Im Gesamtjahr werde ein Gewinn am oberen Rand der Spanne von 11 bis 13 Mrd. EUR erwartet.



Auch wenn sich in den kommenden Monaten eine Entspannung abzeichne, würden Lieferengpässe und steigende Rohstoffkosten das Geschäft von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) auch im Jahr 2022 prägen. In Q3 sei der Konzernumsatz nach endgültigen Zahlen um 7,4% auf 8 Mrd. EUR gesunken. Der bereinigte operative Gewinn sei auf rund 419 Mio. EUR (-42,4%) eingebrochen. Den Ausblick habe Conti bekräftigt.



Nach den ersten neun Monaten sehe sich E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) auf Kurs und habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Von Januar bis Ende September hätten die Erlöse um 4,8 Mrd. EUR auf 48,1 Mrd. EUR gesteigert werden können. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 46% auf rund 3,9 Mrd. EUR gesprungen. E.ON habe unter anderem von der kühlen Witterung profitiert, habe es geheißen.



Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) habe das Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekordquartal abgeschlossen. Die hohe Nachfrage nach Halbleitern habe in Q4 für einen Umsatz von 3,007 Mrd. EUR (+21% ggü. Vorjahr) gesorgt. Das Segmentergebnis habe bei 616 Mio. EUR gelegen. Im Gesamtjahr habe der Konzern bei Erlösen von 11,06 Mrd. EUR (+29%) ein Segmentergebnis von 2,072 Mrd. EUR erzielt. Angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Halbleitern rechne der Konzern mit einem starken GJ 2022. Bei einem unterstellten EUR/USD-Kurs von 1,20 EUR werde ein Umsatz von 12,7 Mrd. EUR plus oder minus 500 Mio. EUR erwartet.



Die US-Inflationszahlen hätten den Euro zur Wochenmitte belastet und auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gedrückt.



Die maue Stimmung an den Aktienmärkten und ein anziehender USD hätten beim Ölpreis für Verluste gesorgt. Nachdem der Goldpreis nach vier Tagen mit steigenden Notierungen zunächst konsolidiert habe, habe die US-Teuerungsrate im Verlauf für einen weiteren Kursanstieg gesorgt. (11.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte tendierten die deutschen Aktienindices uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,17%) einen kleinen Gewinn eingefahren habe, sei es für MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741, -0,30%) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327, -0,81%) nach unten gegangen.Die im Oktober weiter anziehende Inflation habe die Anleger an den US-Börsen vorsichtiger werden lassen und zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,66%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,82% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,66% gesunken.adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) habe in Q3 den Umsatz um 3,4% auf 5,75 Mrd. EUR steigern können. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sei um 10,4% auf 479 Mio. EUR gefallen. Als Belastungen habe der Sportartikelhersteller globale Lieferschwierigkeiten und einen deutlichen Nachfragerückgang in China genannt. Vorstandschef Rorsted habe die angehobene Umsatz- und Gewinnprognose für 2021 bestätigt.