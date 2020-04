Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Konjunkturdaten aus den USA zeigen das Ausmaß der Schäden, welche die Pandemie in der weltweit größten Volkswirtschaft bereits angerichtet hat, so die Analysten von Postbank Research.



Der erste wichtige Stimmungsindex für April, der New York Fed-Index für das Verarbeitende Gewerbe, sei auf -78,2 Punkte gefallen. Sowohl der Rückgang wie auch das Niveau seien historisch einmalig. Der im März erfolgte Rückgang der US-Industrieproduktion um 5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, der gestern ebenso bekanntgegeben worden sei, wirke da relativ moderat und dürfte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Sollte sich eine dem New York Fed-Index entsprechende Entwicklung auch landesweit zeigen, drohe im April ein viel stärkerer Einbruch der Produktion. Nicht besser sehe es bei den Einzelhandelsumsätzen aus, die im März um 8,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen seien. In der für die Berechnung des Privaten Konsums verwendeten Abgrenzung, bei der unter anderem Auto- und Benzinverkäufe herausgerechnet würden, seien die Einzelhandelsumsätze um 1,7 Prozent gestiegen. Dies spreche für einen noch positiven Beitrag des Konsums im ersten Quartal. Hierbei müsse allerdings berücksichtigt werden, dass Hamsterkäufe die Umsätze beflügelt haben dürften und die meisten Shutdown-Maßnahmen in den USA erst Mitte März in Kraft getreten seien. (16.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.