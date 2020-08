Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

43,53 EUR -0,40% (27.08.2020, 12:51)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 950 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar.



Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm im ersten Halbjahr 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten Entwicklungsstrategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und Tromcardin(R) complex gehören. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dermapharm: Die Erfolgsgeschichte geht weiter - AktienanalyseDie Erfolgsgeschichte von Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) geht weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Arzneiunternehmen habe ein gutes erstes Halbjahr absolviert. Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz um 14 Prozent auf 378 Mio. Euro geklettert. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei leicht um 2 Prozent auf 92 Mio. Euro gestiegen. In den Zahlen spiegele sich die erhöhte Nachfrage im ersten Quartal bei den Markenarzneimitteln genauso wider wie eine Glättung dieser Bevorratungseffekte im zweiten Quartal, habe Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier gesagt: "In einem durch die Corona-Pandemie veränderten Umfeld ist es uns gelungen, auf Wachstumskurs zu bleiben." Im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" erziele der Konzern mehr als die Hälfte des Umsatzes. Dazu würden nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch Schmerzmittel oder Augentherapeutika gehören.Was das Gesamtjahr betreffe, sei das Management nun optimistischer - die Prognose für 2020 sei angehoben worden. Demnach erwarte Dermapharm nun einen Umsatzanstieg von 12 bis 15 Prozent und einen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 8 bis 10 Prozent. Bisher sei das Management in beiden Fällen von einem Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.Die endgültigen Zahlen lege der Konzern am 9. September vor. Zwar sei es nach der Zahlenvorlage zu leichten Kursabschlägen gekommen. Allerdings gehören die Dermapharm-Papiere im bisherigen Jahresverlauf auch zu den großen Gewinnern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2020)Börsenplätze Dermapharm-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:43,74 EUR +0,08% (27.08.2020, 14:08)