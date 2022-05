Die Situation sei jedoch selten schwarz-weiß. Mehrere Beispiele von Investitionen in chinesische Unternehmen hätten gezeigt, dass sie trotz der Privatisierung der Unternehmen in Menschenrechtskontroversen im Zusammenhang mit der Regierungspolitik verwickelt gewesen seien. Das Beispiel des amerikanischen Mikroprozessorherstellers Intel, der sich nach den negativen Reaktionen auf sein Schreiben entschuldigt habe, in dem er seine Lieferanten aufgefordert habe, keine Produkte oder Arbeitskräfte aus der chinesischen Region Xinjiang zu beziehen, sei in dieser Hinsicht sehr bezeichnend. Die Situation sei also komplex, und die Verlagerung von Schlüsselunternehmen stehe im Mittelpunkt der Debatte. Neben der Sorge um nachhaltige Strategien sollte man auch die Verlagerung europäischer Schlüsselindustrien in den Westen in Betracht ziehen.



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Krieg in der Ukraine erinnert uns täglich daran, wie kostbar Freiheit und Demokratie sind und wie wichtig Sicherheit ist, so Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bei DPAM.Paradoxerweise würden gerade in diesem Kontext die sogenannten nachhaltigen ESG-Investitionen eine gewisse Identitätskrise erfahren. Denn fast einhellig würden diese Investitionen den Verteidigungssektor ausschließen, weil sie keine Waffen finanzieren würden. Auch wenn die sektoralen Verzerrungen nicht systematisch vergleichbar seien, sei die Untergewichtung des Energiesektors im Kontext steigender Preise (und damit eine relative Outperformance) eine Konstante bei diesen Anlagen.Nachhaltige Anlagen seien aus ethischen Gründen in der Regel nicht im Verteidigungssektor engagiert. Die meisten europäischen Gütesiegel auf dem Markt würden neben dem allgemeinen gesetzlichen Ausschluss von umstrittenen Rüstungsgütern, den vollständigen Ausschluss von Waffen und Rüstungsgütern verlangen.Der aktuelle Konflikt rücke die gesamte Debatte über Divestment versus Engagement wieder in den Mittelpunkt. Es sei jedoch sehr unwahrscheinlich, dass solche Investitionen zum Thema Ausschluss von Waffen zurückkehren würden. Neben der finanziellen Performance seien nachhaltige Kompetenzen und die Verteidigung von Werten für diese Art von Investitionen ebenso wichtig.Europa habe strategische Industrien wie Halbleiter oder Telekommunikation in asiatische Drittländer verlagert und sei nun von Staaten mit fragwürdigen demokratischen Standards abhängig. Während das Klima weiterhin die ESG-Forschung dominiere, habe die Pandemie bereits soziale Fragen und insbesondere die Sicherheit der Arbeitnehmer in den Vordergrund gerückt. Heute gehe es um die Achtung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten.Nachhaltige Anlagen würden dazu tendieren, bestimmte Länder, die keine demokratischen Mindeststandards einhalten würden oder gegen die ein Embargo verhängt worden sei, nicht zu finanzieren. Die meisten Investitionen in nachhaltige Staatsanleihen seien jedoch nach wie vor in Ländern wie Russland oder China engagiert, wie es auch die traditionellen Marktindices tun würden, was die Glaubwürdigkeit des verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatzes infrage stelle.Bei nachhaltigen Anlagen werde im Allgemeinen zwischen dem Land (und der Investition in Staatsanleihen) und den dort ansässigen Unternehmen unterschieden. So sollte eine Investition in russische Staatsanleihen und eine Investition in ein Unternehmen mit Sitz in Russland separat betrachtet werden. Auch wenn die beiden voneinander getrennt seien, so sei die Grenze doch nicht so eindeutig. Die nahezu untrennbare Verbindung zwischen staatlichen Unternehmen wie Gazprom und der herrschenden Diktatur störe die meisten verantwortungsbewussten Anleger.