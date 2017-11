ISIN Delticom-Aktie:

Die Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, NASDAQ OTC-Symbol: DTOOF) ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör. Gegründet im Jahr 1999 betreibt das Unternehmen aus Hannover heute in 41 Ländern mehr als 300 Onlineshops und Webseiten, darunter ReifenDirekt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zur Delticom-Gruppe gehören auch die Shops von Tirendo. Die breite Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder.



Kunden genießen alle Vorteile des modernen E-Commerce: einfaches Bestellen von zu Hause, hohe Lieferfähigkeit und nicht zuletzt attraktive Preise. Die Lieferung erfolgt in durchschnittlich zwei Werktagen nach Hause oder an jede andere Wunschadresse. Alternativ können Kunden ihre Reifen zu einem der weltweit über 44.000 Servicepartner liefern lassen (allein 9.600 in Deutschland), die professionell und kostengünstig die Reifen am Kundenfahrzeug montieren. Über 300.000 Kfz-Neuteile, darunter Motorenöle, Autoersatzteile und Autozubehör runden das Produktangebot ab.



Im Bereich eFood ist Delticom AG führend bei automatisierten Logistikprozessen und bietet ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln an: Allein im Gourmet-Onlinesupermarkt Gourmondo.de sind 17.000 Artikel erhältlich. (16.11.2017/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Delticom-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Online-Reifenhändlers Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, Nasdaq OTC-Symbol: DTOOF) und senkt das Kursziel von 13,50 auf 11,50 Euro.Der Vorstand scheine selbst am EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr 2017 zu zweifeln, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das EBITDA nach neun Monaten auf Vorjahresniveau überzeuge nicht. Die Neunmonatsmitteilung der Delticom AG enthalte wie schon die Dreimonatsmitteilung wenig Informationen und keine konkreten Ergebnisgrößen. Sie sei damit weniger aussagekräftig als die vergleichbarer Unternehmen. Die Aussage des Unternehmens, Delticom "veröffentlicht mit der vorliegenden Zwischenmeldung die wesentlichen Eckpunkte zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2017", teile Schwope nicht. Er habe seine Umsatzschätzungen etwas erhöht, die Ergebnisschätzungen aber gesenkt.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Delticom-Aktie und senkt das Kursziel von 13,50 auf 11,50 Euro. (Analyse vom 16.11.2017)XETRA-Aktienkurs Delticom-Aktie:13,00 EUR +1,52% (16.11.2017, 13:17)Tradegate-Aktienkurs Delticom-Aktie:13,099 EUR +0,34% (16.11.2017, 10:20)