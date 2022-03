Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

31,595 EUR +7,59% (15.03.2022, 19:51)



NYSE-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

34,26 USD +6,83% (15.03.2022, 19:40)



ISIN Delta Air Lines-Aktie:

US2473617023



WKN Delta Air Lines-Aktie:

A0MQV8



Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

OYC



NYSE-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr. (15.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) unter die Lupe.Die Aktien vieler US-Fluggesellschaften würden steigen, denn die Firmen möchten trotz steigender Treibstoffpreise auf dem Weg in die Gewinnzone zu bleiben. Mehrere der größten Fluggesellschaften, darunter United Airlines Holdings ( ISIN US9100471096 WKN A1C6TV ) und American Airlines Group ( ISIN US02376R1023 WKN A1W97M ), hätten ihre Kapazitätsprognosen für das erste Quartal gesenkt, während Delta Air Lines das Wachstum am unteren Ende einer früheren Spanne gehalten habe.Dies gehe aus Unterlagen hervor, die vor einer Investorenkonferenz am Dienstag eingereicht worden seien, so Bloomberg News. Gleichzeitig hätten viele Unternehmen ihre Umsatzerwartungen erhöht und sich dabei auf die steigende Nachfrage nach Reisen im Zuge der abklingenden Coronavirus-Infektionen berufen. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Auswirkungen höherer Treibstoffkosten zu zerstreuen, da sich die Branche von der Pandemiekrise erholen wolle.Der sprunghafte Anstieg der Ölpreise - insbesondere nach Russlands Angriff auf die Ukraine - drücke auf die Gewinnspannen einer Branche, die immer noch um ihre Gewinne kämpfe, und zwinge die Fluggesellschaften, das Angebot an verfügbaren Sitzen reagieren."Wir sind auf höhere Treibstoffkosten vorbereitet und zuversichtlich, dass wir sie wieder einholen können", habe Daniel Janki, Finanzchef von Delta, auf einer Investorenkonferenz von J.P. Morgan Chase gesagt. Delta werde in diesem Quartal etwa 17 Prozent weniger fliegen als 2019, was dem oberen Ende einer früheren Prognose entspreche. Der Umsatz werde um 22 Prozent sinken, was eine Verbesserung gegenüber einer früheren Prognose darstelle. Der höhere Umsatz werde die höheren Treibstoffkosten ausgleichen und zu einem einen "soliden Gewinn vor Steuern" für März, habe die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft gesagt.Die Kapazität von United werde im ersten Quartal 19 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen, verglichen mit einem früheren Plan, der einen Rückgang von 16 Prozent bis 18 Prozent vorgesehen habe, was zum Teil auf die "aktuellen geopolitischen Bedingungen" zurückzuführen sei, so die Fluggesellschaft in ihrem Bericht. Die Stückkosten würden 18 Prozent höher sein als dem Zeitraum 2019. Weniger Flüge würden es den Fluggesellschaften in der Regel ermöglichen, bei starker Nachfrage mehr für Sitze zu verlangen. Dennoch wirkt sich eine Erholung der Nachfrage positiv auf den Umsatz aus, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Einnahmen dürften um 20 Prozent niedriger ausfallen als vor drei Jahren, habe United gesagt, im Gegensatz zu einer früheren Prognose, die von einem Rückgang um bis zu 25 Prozent ausgegangen sei. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link