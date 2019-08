Tradegate-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

46,19 Euro +9,04% (30.08.2019, 17:48)



NYSE-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

USD 50,54 +8,05% (30.08.2019, 17:56)



ISIN Dell Technologies-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell Technologies-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie NYSE:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (30.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von Analyst Matthew Cabral von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Matthew Cabral von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Quartalszahlen von Dell Technologies Inc. seien besser ausgefallen als angenommen.Ungeachtet des klaren Übertreffens der Gewinnprognosen sorgen sich die Analysten der Credit Suisse wegen der Kommentare des Managements im Hinblick auf eine Verschärfung des Preiswettbewerbs in der zweiten Jahreshälfte.Analyst Matthew Cabral passt aber das Kursziel für die Dell Technologies-Aktie von 58,00 auf 61,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dell Technologies-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:46,59 Euro +14,96% (30.08.2019, 16:37)