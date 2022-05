Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

34,48 EUR +1,89% (02.05.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

34,45 EUR +4,08% (02.05.2022, 18:21)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Der Online-Essenslieferdienst habe vor Kurzem die Q1-Zahlen vorgelegt. Während die Umsatzerwartung zum Jahresauftakt die Marktprognosen deutlich übertroffen habe, sei der DAX-Titel dennoch eingebrochen. Delivery Hero-Chef Nikolas Östberg habe daraufhin via Twitter Durchhalteparolen an die Aktionäre geschickt, doch inzwischen würden mehrere Leerverkäufer gegen den Essenslieferdienst wetten.Bereits 2023 wolle Delivery Hero im operativen Geschäft erstmals profitabel sein. Vor dem Hintergrund, dass das Management für das laufende Jahr noch mit einem Verlust rechne, sei dies ein durchaus ambitioniertes Ziel.Doch Delivery Hero-Chef Östberg habe die Aktionäre über den Kurznachrichtendienst Twitter bereits zum Durchhalten aufgefordert. Konkret habe der Konzernlenker dort getwittert: "... Ignorieren Sie den Aktienkurs und bauen Sie weiter Wert auf. Alles wird folgen. Seien Sie geduldig."Auf weiter fallende Kurse würden dagegen die Leerverkäufer Marshall Wace, Numeric Investors und AQR Capital Management spekulieren. Laut dem Bundesanzeiger hätten die Shortseller einen Anteil von 0,52 Prozent (Marshall), 0,70 Prozent (Numeric) und 0,58 Prozent (AQR) aller ausstehenden Delivery Hero-Aktien leerverkauft und würden damit auf weiter fallende Kurse wetten, um die Aktien anschließend günstiger zurückkaufen zu können. Sollten die Leerverkäufer ihre Positionen weiter ausbauen, könnte dies den Druck auf den DAX-Titel erhöhen.DER AKTIONÄR sehe aktuell keinen Grund für einen Einstieg bei Delivery Hero. Anleger sollten die Aktie weiter umschiffen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)