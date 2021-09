Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

121,35 EUR +2,58% (31.08.2021, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

121,30 EUR +2,36% (31.08.2021, 12:02)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com (31.08.2021/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shortseller D.E. Shaw & Co. (London) LLP kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Delivery Hero SE:Die Leerverkäufer des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. (London) LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ein.Die Finanzprofis des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. (London) LLP haben am 30.08.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Delivery Hero SE-Aktien von 0,60% auf 0,57% verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Delivery Hero SE-Aktien:0,57% D.E. Shaw & Co. (London), LLP (30.08.2021)0,51% BNP PARIBAS SA (14.07.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,75% der Delivery Hero-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.