Die Delivery Hero AG ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Wertpapier steige am Mittwoch über 8% und sei damit der Top-Gewinner im MDAX. Grund für den Kurssprung seien starke Quartalszahlen und eine Prognose-Erhöhung für das laufende Gesamtjahr.Wie Delivery Hero am Morgen mitgeteilt habe, sei der um Währungseffekte bereinigte Umsatz zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahr um 62% auf rund 202 Mio. Euro gewachsen. Dabei habe das Unternehmen schon von der im zweiten Halbjahr gestarteten Investitionsoffensive profitiert. Die Zahl der über die Plattform abgewickelten Bestellungen sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45% gestiegen und habe mit 102,5 Millionen erstmals oberhalb der 100-Millionen-Markegelegen."Wir hatten ein ausgezeichnetes drittes Quartal, in dem sich unser Geschäft sehr gut entwickelt hat", so CEO Niklas Östberg. Sehr zufrieden sei man auch mit dem Anlauf der zusätzlichen Investitionen, die bei den Anlegern zwischenzeitlich für Verstimmung gesorgt habe. Auch für den weiteren Geschäftsverlauf sei der Delivery-Hero-Chef zuversichtlich: "Für das vierte Quartal und das Jahr 2019 befinden wir uns in einer hervorragenden Ausgangslage."Delivery Hero wachse weiterhin kräftig und beweise damit nach Einschätzung von Jefferies-Analyst Giles Throne, dass die zwischenzeitlichen Investitionssorgen übertrieben gewesen seien. Das würden auch Investoren honorieren: Nach dem Rücksetzer vom bisherigen Allzeithoch bei 52,35 Euro sei es für den Titel heute in der Spitze um 12% nach oben gegangen - der größte Kurssprung seit dem Börsengang.Bis zum Mittag sei das Plus zwar etwa geschmolzen, könne sich mit 8% jedoch trotzdem sehen lassen. Das Comeback im Chart laufe.Mutige Anleger können bei einem Sprung über die 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich von 41 Euro verläuft, den (Wieder-)Einstieg wagen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär", in einer aktuellen Delivery Hero-Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2018)