Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (13.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) weiterhin mit "kaufen".Delivery Hero habe am 11.08. Eckdaten für Q2/2021 publiziert. Diese (u.a. Bestellungen: +79% y/y auf 730 Mio. Euro; Bruttowarenwert (GMV): +74% y/y auf 8,39 Mrd. Euro; Gesamtumsatz der Segmente (+105% y/y auf 1,5 Mrd. Euro) würden ein weiterhin sehr dynamisches Wachstum zeigen und hätten im Rahmen der Analystenprognosen sowie des Marktkonsens gelegen. Positiv werte Lusebrink, dass Delivery Hero in 3 von 4 Regionen (MENA (Naher Osten, Nordafrika), Europa, Amerika) nach Werbung und Rabattaktionen (Vouchers) eine positive Beitragsmarge in der Eigenlieferung erzielt habe. Zudem sei das Quick-Commerce-Geschäft deutlich ausgebaut worden (Umsatz des Segments Integrated Verticals: +237% y/y auf 236 Mio. Euro). Die Verhandlungen bzgl. des Verkaufs der südkoreanischen Tochter Yogiyo befänden sich laut CFO Thomassin in einem weit fortgeschrittenen Stadium und ein Verkauf solle noch bis Jahresende erfolgen. Zudem werde die Marke foodpanda in Deutschland ihre Belieferung mit Restaurantessen und Lebensmitteln auch auf Frankfurt, Hamburg und München (zuvor: nur Berlin) ausdehnen.Der Ausblick für 2021 sei für den GMV (33 bis 35 (zuvor: 31 bis 34) Mrd. Euro) und den Gesamtumsatz der Segmente (6,4 bis 6,7 (zuvor: 6,1 bis 6,6) Mrd. Euro) erhöht worden, für die bereinigte EBITDA-Marge (bezogen auf den GMV: rund -2,0% (zuvor: -1,5% bis -2,0%)) jedoch gesenkt. Der Analyst halte ihn für erreichbar.Seine EPS-Prognosen (2021e: -4,05 (alt: -3,39) Euro; 2022e: -3,10 (alt: -2,23) Euro) reduziere der Analyst. Als Treiber für die Delivery Hero-Aktie sehe er v.a. eine erfolgreiche Integration von Woova, die operativen Fortschritte in Asien sowie den Ausbau des Quick-Commerce-Geschäfts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: