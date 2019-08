XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

46,77 EUR +2,05% (09.08.2019, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

46,70 EUR +1,92% (09.08.2019, 12:54)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (09.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Ausbruch nach oben - AktienanalyseUnter den Essenslieferdiensten kommt es erneut zu einem Mega-Deal: Die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway.com will ihren britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dazu sollten die Anteilseigner des Übernahmeziels ihre Papiere in Takeaway.com-Aktien tauschen. Die Pläne hätten für Fantasie im gesamten Sektor gesorgt. Die Aktie von Just Eat sei in London um 21 Prozent nach oben geschossen. In Deutschland hätten die Papiere von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) deutlich angezogen."Größe bleibt im Liefergeschäft angesagt", würden die Analysten der Commerzbank meinen. Mit dem Zukauf setze Takeaway.com mehr auf Größeneffekte als auf Synergien, denn beide Unternehmen hätten wenige Überschneidungen. Der Wettbewerbsdruck bleibe hoch, was weitere Fusionen und Übernahmen nach sich ziehen dürfte. Delivery Hero scheine nach Meinung der Commerzbank derweil jedoch eher auf eigenes Wachstum durch Investitionen zu setzen als auf große Zukäufe. Die Zahlen geben den Deutschen recht: Zwischen April und Juni erlöste der Konzern 315 Mio. Euro, was einem Plus von 104 Prozent entspricht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Dabei rechne Delivery Hero den Verkauf des Geschäfts mit der Marke Foodora in Australien und Europa sowie der deutschen Lieferdienste heraus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: