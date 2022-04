XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

30,37 EUR +1,57% (28.04.2022, 16:39)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

30,54 EUR +2,86% (28.04.2022, 16:53)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (28.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Zu den am Donnerstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Delivery Hero gehört. Das Papier des Berliner Unternehmens sei heute unter den Käufen ganz oben zu finden gewesen. Die Delivery Hero-Aktie lege eine Achterbahnfahrt nach den Zahlen fürs erste Quartal hin. Das Unternehmen habe den Bruttowarenwert und Umsatz deutlich steigern können, unterm Strich aber weiter rote Zahlen geschrieben. Die Prognose für das laufendes Geschäftsjahr sei bestätigt worden, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 28.04.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: