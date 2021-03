Bisher habe Deliveroo noch keinen Gewinn gemacht. Für 2019 habe das Unternehmen zwar einen deutlichen Umsatzsprung um 62 Prozent auf 771,7 Millionen Pfund gemeldet. Der Vorsteuerverlust sei aber zugleich von 243,3 Millionen auf 317,7 Millionen Pfund gestiegen. Allerdings würden Lieferdienste als Gewinner der Corona-Krise mit Lockdowns und Restaurantschließungen gelten. In Deutschland sei dem Essenlieferdienst Delivery Hero der Sprung in den Leitindex DAX gelungen.



Deliveroos Hauptinvestoren seien Amazon, T Rowe Price, Fidelity Management und Greenoaks Capital.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deliveroo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Deliveroo in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Lieferdienst Deliveroo wolle seine Fahrer am Erlös des Börsengangs beteiligen. Insgesamt seien dafür 16 Millionen Pfund (18,6 Millionen Euro) eingeplant, wie die Sender BBC und Sky News am Sonntag berichtet hätten. Erfolgreiche Auslieferer, die seit mindestens einem Jahr für das Unternehmen arbeiten würden, sollten Prämien zwischen 200 und 10.000 Pfund erhalten. Außer institutionellen Anlegern sollten auch Kunden von diesem Montag an Aktien im Wert von bis zu 1.000 Pfund erwerben können. Für sie seien insgesamt Anteile von 50 Millionen Pfund vorgesehen.Deliveroo habe sich im Sommer 2019 aus Deutschland zurückgezogen. "Bei Deliveroo ist unser Ziel, den weltbesten Essenslieferdienst zu schaffen, Herzstück davon ist es, den Kunden, Fahrern und Restaurants einen herausragenden Service zu bieten. Wo wir das nicht auf einem Level durchführen können, den wir erwarten und den Du verdienst, sind wir nicht tätig", habe es damals in einer Mail von Unternehmensseite geheißen.