ISIN Deliveroo-Aktie:

GB00BNC5T391



WKN Deliveroo -Aktie:

A2QSJZ



Ticker-Symbol Deliveroo-Aktie:

926



LSE Ticker-Symbol Deliveroo-Aktie:

ROO



Kurzprofil Deliveroo Holdings plc:



Deliveroo (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, LSE Ticker-Symbol: ROO) ist ein britischer Online-Lieferdienst, der seine Kunden mit Gerichten aus verschiedenen Partner-Restaurants beliefert. Gegründet wurde er 2013 von Will Shu und Greg Orlowski in London. (11.05.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Shortseller ExodusPoint Capital Management, LP geht Position in Aktien von Deliveroo ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds ExodusPoint Capital Management, LP starten eine Short-Attacke auf die Aktien des Essenslieferdienstes Deliveroo Holdings plc (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, LSE Ticker-Symbol: ROO).Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds ExodusPoint Capital Management, LP haben am 10.05.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,56% der Aktien von Deliveroo aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Deliveroo-Aktien:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,56% der Deliveroo-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Deliveroo-Aktie: