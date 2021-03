Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deliveroo Holdings plc:



Deliveroo (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, LSE Ticker-Symbol: ROO) ist ein britischer Online-Lieferdienst, der seine Kunden mit Gerichten aus verschiedenen Partner-Restaurants beliefert. Gegründet wurde er 2013 von Will Shu und Greg Orlowski in London. (31.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deliveroo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Deliveroo Holdings plc (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, LSE Ticker-Symbol: ROO) unter die Lupe.Das Börsendebüt von Deliveroo sei gründlich danebengegangen. Die Aktien des Essenslieferdienstes seien gleich nach dem Start am Mittwoch um fast ein Drittel abgestürzt auf 271 Pence. Zuletzt hätten sie mit einem Abschlag von rund 22 Prozent 306 Pence gekostet. Aktien anderer Essenslieferdienste seien im Sog davon ebenfalls unter Druck geraten. So hätten Just Eat Takeaway.com zuletzt 1,7 Prozent und Delivery Hero etwa 0,4 Prozent verloren.Dabei seien die letzten Meter vor dem Börsengang auch schon holprig gewesen. Der Ausgabepreis von 390 Pence je Deliveroo-Aktie habe am unteren Ende der Bewertungsspanne gelegen. Denn einige Investoren hätten sich von der Idee verabschiedet, in ein Geschäft zu investieren, von dem sie nicht vollständig überzeugt seien, dass es in absehbarer Zeit Profit abwerfe, habe Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK erklärt.Das schief gegangene Börsendebüt sei auch ein Rückschlag für die Bemühungen Londons, nach dem Brexit zu einem attraktiven Ort für Börsengänge und Technologiekonzerne zu werden. Analyst Neil Wilson von Markets.com habe kritisch angemerkt, London sei wohl kein guter Ort, um Techwerte an die Börse zu bringen. Selbst mit dem Ausgabepreis am unteren Ende der Preisspanne habe Deliveroo zu viel verlangt für seine Verluste schreibende Lieferplattform. In einem sehr harten Wettbewerbsumfeld sei der Weg für Deliveroo zur Profitabilität fraglich, habe Wilson ausgeführt.Medien hätten bereits am Vortag berichtet, dass viele Fonds keine Aktien des Online-Lieferdienstes hätten kaufen wollen. Sie hätten Bedenken bezüglich der Behandlung der Kuriere durch das Unternehmen. Es werde erwartet, dass Hunderte von Kurierfahrern sich weigern würden, Lieferungen am ersten Börsentag auszuführen.Aus Sicht des "Aktionär" drängt sich derzeit kein Kauf auf - vorerst abwarten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.03.2021)Mit Material von dpa-AFX