Investments in die Dekarbonisierung beziehungsweise in Klimaschutz seien sehr vielschichtig. Es gehe hier nicht nur um erneuerbare Energien, obwohl diese selbstverständlich einen wichtigen Faktor darstellen würden, sondern auch um die Themen Mobilität und den Gebäudebereich. Denn diese Themen nehmen ebenfalls großen Raum unseres Lebensbereichs ein, so die Experten von Swisscanto Invest. Gerade bei Gebäuden sei die Erreichung von CO2-Neutralität extrem anspruchsvoll. Von deutlich besserer Isolierung bis zur Ersetzung von Ölheizungen gebe es ein immenses Spektrum, welches über die kommenden Jahrzehnte zu hohen Investitionen führe. Die Experten würden hier mit dem größten Nachholbedarf innerhalb des Klimaschutz-Themas und damit auch für Anleger entsprechende Opportunitäten sehen.



Elektromobilität sei in die nächste Phase eingebogen. Höhere Reichweiten der Batterien, Wasserstoff als Energiespeicher und eine generell wachsende Akzeptanz würden dazu führen, dass die Experten auch hier als Investor interessante Anlagechancen identifizieren würden. Und obwohl im vergangenen Jahr zahlreiche Solar- und Wind- als auch Wasserstoffwerte extrem gut performt hätten, stünden die Industrien erst am Anfang einer Erfolgsgeschichte, die man auch als nächste industrielle Revolution bezeichnen könne.



So sei die Energiespeicherung der kommende wichtige Faktor, um das Thema der erneuerbaren Energien weiter auszurollen. Das seien nur einige Beispiele, die die Experten für Klimaschutz-Investments optimistisch in die Zukunft blicken lassen würden. Investoren sollten aus Diversifikationsgründen prinzipiell Fondslösungen bevorzugen, denn einzelne Aktienwerte würden speziell in diesem Bereich zu erhöhter Volatilität neigen. (11.02.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Trend zur Dekarbonisierung ist ins Rollen gekommen, so Gerhard Wagner, Nachhaltigkeitsexperte bei Swisscanto Invest in Zürich.Politische Statements und Aktivitäten würden kontinuierlich zunehmen. Beispiel China: Bis vor wenigen Jahren habe auf dem Energieträger Kohle und dem entsprechenden Ausbau von Kraftwerken das Hauptaugenmerk gelegen. Nun wolle das Reich der Mitte bis 2060 CO2-Neutralität erreichen. Die USA würden den Klimaschutz jetzt auch wieder von oberster Stelle aus ernst nehmen und in Europa stünden ebenfalls sehr viele Zeichen auf grün. Aus Sicht der Experten sei die Dekarbonisierung der globale Trend schlechthin und aus Investorensicht einer der wichtigsten Bereiche für die Zukunft.