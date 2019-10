Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ab nächsten Donnerstag geplante Treffen von Handelsdelegationen der USA und China in Washington dürfte das Highlight der Woche werden, berichten die Analysten der Nord LB.Zweites Thema sei natürlich der weitere Verlauf der Brexit-Thematik, was derzeit sogar noch etwas chaotischer wirke als der Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften. Ansonsten erscheine nach einer überaus ereignisreichen Woche mit schwachen ISM PMI Manufacturing und ISM PMI Non-Manufacturing sowie einem soliden US-Arbeitsmarktbericht der Kalender für die nächsten Tage übersichtlich.Am relevantesten für die Finanzmärkte würden die Veröffentlichungen der Reihe von US-Preisdaten sein. Nach den Produzentenpreisen am Dienstag stünden die Daten zu den bedeutsameren Konsumentenpreisen zur Publikation am Donnerstag an. Bei beiden Bekanntgaben rechnen die Analysten der Nord LB mit einem Anstieg der Headline-Zahlen um 0,1% M/M und der Kernrate um 0,2% M/M. Zudem werde am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht, was durchaus etwas zurückgegangen sein dürfte. Die Analysten würden mit einer Fortsetzung der sich langsam verschlechternden Stimmung der Verbraucher in den USA rechnen, wobei das absolute Niveau weiterhin noch recht hoch sei. Zudem werde am Mittwochabend das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung (Minutes) veröffentlicht und es stünden einige Reden von FED-Notenbanker - darunter auch von FED-Präsident Jerome Powell - an. (07.10.2019/ac/a/m)