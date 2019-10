London (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Drama geht am Samstag in die entscheidende Runde, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.



Nachdem Premierminister Boris Johnson einen neuen Deal mit der Europäischen Union ausgearbeitet habe, sei zumindest das "No Deal"-Szenario und alle damit verbundenen Befürchtungen wirtschaftlicher Verwerfungen vom Tisch. Nun bleibe die Frage, ob es Johnson gelinge, seine Partei zu einen und eine Parlamentsmehrheit zu gewinnen oder ob es zu Neuwahlen komme. In diesem Fall würden Johnsons Tories für einen Brexit-Deal stehen und Labour in Bedrängnis bringen. Dies würde die Wahlaussichten für Oppositionsführer Jeremy Corbyn erschweren.



Da nun das Schreckgespenst des "No Deal" verschwunden sei, könnte das britische Pfund seine Rally fortsetzen und britische Staatsanleihen könnten sich im Vergleich zu anderen europäischen Bond-Märkten schlechter entwickeln. Sollte es in den nächsten Wochen (oder Monaten) zu einem Deal kommen, könnte das Pfund-Sterling unserer Einschätzung nach auf 0,81 Euro oder 1,35 US-Dollar steigen und die zehnjährigen Gilt-Renditen auf 0,9 Prozent zulegen. (18.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.