Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Hauptaugenmerk dürfte in dieser Woche auf die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung liegen, so die Analysten der NORD LB.Weitere Highlights der Woche seien die Veröffentlichungen des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex, des deutschen Arbeitsmarktberichts und des amerikanischen BIP-Wachstums für das erste Quartal. Zudem tage die Bank of Japan - ohne dass hierbei mit neuen Entscheidungen zu rechnen sei. Da sich die Konjunkturerwartungen der von Sentix sowie dem ZEW befragten Finanzmarktexperten weiter abgekühlt hätten, sollte auch der deutsche ifo Geschäftsklimaindex erneut etwas nachgeben. Die Unternehmenslenker sollten ebenfalls sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen nochmals leicht nach unten genommen haben. Wie stark werde am Dienstag um 10:00 Uhr die große Frage sein.Nach drei sehr robusten Quartalen dürfte das amerikanische BIP-Wachstum im abgelaufenen ersten Quartal etwas weniger dynamisch angestiegen sein. Insbesondere der Private Konsum werde diesmal deutlich weniger zum Wachstum beigetragen haben. Die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zu den persönlichen Ausgaben würden diese Tendenz erwarten lassen. Dagegen dürften die Investitionen einen erneuten Wachstumsschub geliefert haben. Der Außenbeitrag, der traditionell ebenfalls von Gegenbewegungen geprägt sei, sollte dagegen angesichts der vorliegenden Zahlen zum ausgeweiteten Handelsbilanzdefizit nochmals eine signifikante Belastung für die gesamtwirtschaftliche Leistung darstellen. Erwähnenswert sei zudem, dass die Probleme bei der Saisonbereinigung in den traditionell schwachen ersten Quartalen weiterhin wohl nicht ganz behoben sein würden. In der Summe würden die Analysten der NORD LB ein BIP-Wachstum von 2% Q/Q (ann.) prognostizieren. Die Jahresrate sollte auf 2,8% Y/Y ansteigen, da in der Berechnung das schwache erste Quartal 2017 herausfalle. (23.04.2018/ac/a/m)