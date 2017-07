Paris (www.aktiencheck.de) - Keine gute Woche für den deutschen Aktienmarkt, so die Experten von BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von Märkte & Zertifikate weekly.MDAX-ErfolgsfaktorenAuch die Indexzusammensetzung spreche für den Nebenwerteindex. Während im DAX viele Chemie-, Pharma- und Finanzunternehmen zu finden seien, tummele sich im MDAX ein bunter Strauß wachstumsstarker Unternehmen aus den verschiedenstenBranchen. Diese Konzerne würden zudem häufig lukrative Nischen besetzen, dadurch weniger Preisdruck verspüren und somit unterm Strich höhere Margen erzielen. Dass bei einigen Unternehmen die Gründer nach wie vor eine wichtige Rolle im Unternehmen innehätten, sei ebenfalls von Vorteil. Daher werde nicht so viel Wert auf das kommende Zahlenwerk gelegt, sondern vielmehr auf den langfristigen Unternehmenserfolg. (21.07.2017/ac/a/m)