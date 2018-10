XETRA-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:

9,35 EUR +1,63% (12.10.2018, 15:26)



Tradegate-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:

9,25 EUR +0,54% (12.10.2018, 15:29)



ISIN Daldrup & Söhne-Aktie:

DE0007830572



WKN Daldrup & Söhne-Aktie:

783057



Ticker-Symbol Daldrup & Söhne-Aktie:

4DS



Kurzprofil Daldrup & Söhne AG:



Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 60 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen.



Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.



Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt.



Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. (12.10.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Daldrup & Söhne-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) von 14,70 Euro auf 14,30 Euro.Das erste Halbjahr 2018 von Daldrup & Söhne sei sehr stark ausgefallen. Dank größerer Schlussabrechnungen von Projekten habe der Umsatz bei einer in etwa stabilen Gesamtleistung (22 Mio. Euro) um 209,2 Prozent auf 17,1 Mio. Euro gesteigert werden können. Da erst mit dem Abschluss der Vorhaben auch der Großteil ihres Ergebnisbeitrags ausgewiesen werde, habe sich das positiv auf die Profitabilität ausgewirkt. Das EBIT habe sich um 141,7 Prozent auf 1,2 Mio. Euro erhöht, gleichbedeutend mit einem Anstieg der operativen Marge (in Relation zur Gesamtleistung) von 2,2 auf 5,4 Prozent.Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen das Ziel einer Gesamtleistung von 40 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 2 bis 5 Prozent bekräftigt. Auch wenn das Volumen der bis zum Bilanzstichtag durchführbaren Schlussabrechnungen dabei eine gewichtige Rolle spiele, halte der Analyst die Guidance nun für gut erreichbar. Er rechne weiterhin mit einer Gesamtleistung von 44 Mio. Euro und habe seine Schätzung für die operative Rendite von 3,0 auf 3,7 Prozent angehoben.Auch die Perspektiven darüber hinaus seien aussichtsreich. Der gesicherte Auftragsbestand von Daldrup liege mit 62 Mio. Euro auf Rekordniveau, darüber hinaus bestehe eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Auftragspipeline von 105 Mio. Euro. Mit Neuried und Puchheim stünden darüber hinaus zwei weitere eigene Kraftwerksprojekte vor der Realisierung.Ein Wermutstropfen sei, dass sich die Inbetriebnahme des zweiten Wärmetauschers beim Kraftwerk Taufkirchen noch einmal verschoben habe und erst im ersten Halbjahr 2019 erfolgen solle. Damit stehe auch die finale Abnahme der Anlage weiter aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daldrup & Söhne-Aktie: