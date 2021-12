Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,42 EUR -0,14% (01.12.2021, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,00 EUR +0,24% (30.11.2021, 17:43)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (01.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler wird heute in einen Auto- und einen Lkw-Hersteller aufgespalten. Dazu werde die bisherige Sparte Daimler Truck aus dem Konzern herausgelöst und in die unternehmerische Selbstständigkeit entlassen.Das Vorhaben werde seit Monaten intensiv vorbereitet. Die Aktionäre des Stuttgarter Autoherstellers hätten dafür bereits Anfang Oktober grünes Licht gegeben.Für Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei der Spin-off der richtige Schritt. "Die Synergien zwischen Lkw und Pkw sind so groß wie die Synergien zwischen Kreuzfahrtschiffen und U-Booten", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär". "Daimler Trucks wird jetzt schneller und hat die Möglichkeit, sich jetzt am Kapitalmarkt zu engagieren, um die großen Zukunftsinvestitionen anzugehen", ergänze Dudenhöffer.Daimler Truck werde am Freitag kommender Woche (10. Dezember) an der Börse notiert werden. Der aus eigener Sicht weltweit größte Hersteller von Lkw und Bussen wolle sich im Anschluss bis Ende März zudem für den DAX qualifizieren.Charttechnisch sei die Daimler-Aktie nach dem guten Lauf in den letzten Wochen leider aus dem Aufwärtstrend gefallen. Die Slow-Stochastik sei leicht überverkauft, der Vierfach-Boden bei 80,50 Euro habe gehalten. Nach dem starken Rücksetzer sei das Papier sogar für Neueinsteiger wieder interessant, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link