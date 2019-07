Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (03.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Daimler habe in den USA im Juni beim Mercedes-Verkauf kaum zulegen können. Von der Stammmarke hätten die Stuttgarter 26.196 Fahrzeuge verkauft, wie das Unternehmen am US-Sitz in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitgeteilt habe. Das seien lediglich fünf Autos mehr gewesen als vor einem Jahr. Mercedes-Benz habe in diesem Jahr bisher einen schwierigen Lauf in den USA, nach sechs Monaten stehe ein Minus von 7,2 Prozent zu Buche. Inklusive der Kleinwagenmarke Smart und den Vans habe Daimler im Juni leicht zulegen können, liege in der bisherigen Jahresbilanz aber etwa so deutlich im Minus wie bei der Kernmarke.Gas geben müsse Daimler aber nicht nur bei den Fahrzeugverkäufen, auch für den gemeinsam mit BMW betriebenen Taxi-Vermittler MyTaxi müsse man sich etwas einfallen lassen. Dieser trete künftig mit einem erweiterten Mobilitätsangebot und unter dem neuen Namen "Free Now" gegen private Fahrdienste wie Uber an. Die Taxi-App, über die Fahrgäste direkt ihre Fahrten buchen würden, sei 2009 an den Start gegangen. Sie gehöre seit Februar zu Free Now, dem gemeinsamen Mobilitätsdienstleister der Autohersteller BMW und Daimler (Car2Go, DriveNow). Die App werde ein neues Logo bekommen. Nutzer müssten sie nicht neu herunterladen.Im ersten Schritt biete Free Now in Deutschland von Ende Juli an neben Taxis auch Mietwagen mit Fahrer als neue Buchungsoption an, habe Alexander Mönch, Deutschland-Chef von Free Now am Dienstag in Berlin angekündigt.Der neue Dienst starte zunächst in Hamburg, danach sollten Berlin und Frankfurt bis Ende August folgen. Bis zum Jahresende sollten die Mietwagenflotten in sechs deutschen Städten verfügbar sein. Zu dem Mobilitätsangebot gehöre auch die E-Scooter Marke hive, die in den kommenden Monaten in die App integriert werde. Die Roller seien bereits in Portugal, Polen und Österreich unterwegs.Um Uber und anderen Mobilitätsdienstleistern Paroli zu bieten, werde Free Now mit dem Mietwagenangebot einen "neuen Service für eine preissensible Zielgruppe schaffen", habe Mönch angekündigt. "Mit dieser Strategie stellen wir uns dem internationalen Wettbewerb entgegen und schaffen eine faire Mobilitätsalternative für Fahrer und Fahrgäste."Ein Kaufsignal ergibt sich allerdings erst, wenn die Daimler-Aktie die 200-Tage-Linie bei 51,60 Euro knackt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.