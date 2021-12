Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach dem starken Rücksetzer des Autotitels von über 91,27 Euro bis auf 80,50 Euro zu Beginn der Handelswoche habe sich das Papier wieder aufgerappelt. Die Abspaltung der Brummi-Sparte sowie ein Deal mit Factorial Energy hätten die Daimler-Aktie angetrieben.Bereits Anfang Oktober hätten die Aktionäre grünes Licht für die Abspaltung der Bus- und Brummi-Sparte von Daimler gegeben. Seit Dienstag würden Mercedes-Autos und -Lkw getrennte Wege gehen. "Daimler Trucks wird jetzt schneller und hat die Möglichkeit, sich jetzt am Kapitalmarkt zu engagieren, um die großen Zukunftsinvestitionen anzugehen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Solle heißen: Mercedes-PKW und Daimler-Trucks würden sich in Zukunft viel stärker um neues Eigenkapital kümmern können. Beide Sparten würden flexibler und schneller in ihren Entscheidungen.Daimler-Truck werde am 10.12. via reinem Spin-Off an der Börse notiert werden. Daimler-Aktionäre würden für zwei Daimler-Papiere je eine neue Aktie von Daimler Truck ins Depot gebucht bekommen - der Wert der beiden Anteile bilde sich dann frei an der Börse.Zudem habe Mercedes-Benz mitgeteilt, bis 2026 möchten CEO Källenius & Sein Team mehr als 60 Mrd. Euro investieren. Ziel: In vier Jahren möchten die Schwaben 50 Prozent ihrer Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen.Die gute Nachrichtenlage habe der Daimler-Aktie nach dem starken Rücksetzer bis auf 80,50 Euro wieder Rückenwind verliehen. In einem freundlichen Börsenumfeld seien Kurse über 90 Euro drin.Anleger bleiben bei der Daimler-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)