Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Automobilkonzern Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hat Vorab-Zahlen zu seinem Geschäftserfolg im ersten Quartal 2021 veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Diese hätten nicht nur über den Erwartungen der Analysten gelegen, sondern überhaupt so hoch wie noch nie zuvor in einem Jahresauftaktquartal.



Der deutsche Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe ebenfalls vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs habe EUR 223 Mio. nach EUR 59 Mio. im Vorjahr betragen. Erwartet worden seien im Schnitt EUR 92 Mio. Den vollständigen Quartalsbericht werde HeidelbergCement am 6. Mai präsentieren. (19.04.2021/ac/a/m)



