Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,99 EUR +0,80% (23.04.2021, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,12 EUR +0,46% (23.04.2021, 13:52)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Der Autobauer überzeuge mit starken Zahlen im 1. Quartal, das noch immer von der Pandemie belastet sei. Eine Normalisierung sei nicht vor dem 2. Halbjahr zu erwarten. Sei die deutsche Autoindustrie mit Blick auf Tesla und die Disruption vor Monaten noch fast totgesagt worden, überwiege zurzeit eher Euphorie bei den Marktteilnehmern, was sich auch in relativ hohen Aktienkursen widerspiegele. Die Wahrheit liege wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen Disruption und Euphorie. Auf alle Fälle dürften die 20er Jahre nicht nur für Daimler ein Jahrzehnt des Kostensparens werden, zumal Wettbewerber wie Tesla über recht schlanke Strukturen verfügen würden. Gute Jahre dürften sich mit schwachen Jahren abwechseln. Durch die anstehende Aufspaltung des Konzerns werde auch ein Übernahme-Versuch bei Mercedes-Benz bzw. Daimler Truck wesentlich erleichtert, was für die Aktionäre aber durchaus interessant sein könne. Auch eine engere Zusammenarbeit mit dem 10%-Eigner Geely/Volvo sei denkbar.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erachtet das aktuelle Bewertungsniveau der Daimler-Aktie als angemessen und bestätigt das Rating "halten". Das Kursziel werde von EUR 74,00 auf EUR 78,00 erhöht. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: