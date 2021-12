Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Den Autotitel habe es in der letzten Woche übel erwischt. Der wegen Omikron belastete Gesamtmarkt habe auch die Daimler-Aktie in der Spitze um knapp zwölf Prozent in die Knie gezwungen. Nachdem sich die Lage inzwischen etwas beruhigt habe, habe nun der veröffentlichte Zeitplan für die Truck-Abspaltung für gute Laune gesorgt.Letzte Woche sei der Schrecken bei Anlegern groß gewesen. Die Corona-Ängste hätten die Daimler-Aktie rund zwölf Prozent nach unten gedrückt. Dabei sei das Papier unter den seit September anhaltenden Abwärtstrend bei 90 Euro gefallen. Während des Kursverfalls habe der Titel sogar ein Gap zwischen 85,58 und 87,81 Euro aufgerissen und habe bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 81 Euro zurückgesetzt.Wie erwartet habe dieser Support als Sprungbrett gedient, sodass es von dort aus zu einer dynamischen Erholungsbewegung über die Hürde am GD50 bei 83,80 Euro bis in den schwach gehandelten Preisbereich zwischen 84 und 86 Euro gekommen sei. Zusammen mit einem Kaufsignal, das der Stochastik-Indikator ausgelöst habe, sei es nun recht wahrscheinlich, dass der Kurs diese Zone recht zügig verlasse und dabei das Gap schließe.Auf lange Sicht bleibt die Daimler-Aktie aber nach wie vor hochinteressant, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: