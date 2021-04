XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

77,00 EUR +2,18% (16.04.2021, 09:15)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Der Autobauer habe heute Nacht unplanmäßig Eckdaten für das Q1 2021 präsentiert, die signifikant über den Niveaus von Q1 2020 und Q1 2019 sowie den Erwartungen gelegen hätten (u.a. bereinigtes EBIT: 4,97 (Vj.: 0,72; Q1 2019: 2,31; Analystenerwartung: 4,52; Marktkonsens: 3,99) Mrd. Euro; berichtetes EBIT: 5,75 (Vj.: 0,62; Q1 2019: 2,80; Analystenerwartung: 4,52; Marktkonsens: 4,96) Mrd. Euro; freier Cashflow des Industriegeschäfts: +1,81 (Vj.: -2,32; Q1 2019: -2,04; Marktkonsens: +1,10) Mrd. Euro). Der Bereich Mercedes-Benz Cars & Vans habe eine sehr starke bereinigte EBIT-Marge von 14,3% (Q4 2020: 13,3%; Q1 2020: 2,6%; Q1 2019: 5,7%) ausgewiesen. Die Nettoliquidität des Industriegeschäfts sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen und habe sich per Ende Q1 2021 auf hohe 20,1 (31.12.2020: 17,9; 31.03.2020: 9,3) Mrd. Euro beziffert.Zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. deutliche Anstiege bei Absatz, Umsatz und EBIT), der auf Konzernebene allerdings bereits definitionsbedingt viel Spielraum (nach oben) zulasse, habe sich Daimler im Rahmen der Q1-Eckdaten nicht geäußert. Während Mercedes-Benz Cars & Vans (bereinigte EBIT-Marge) und Daimler Mobility (bereinigtes ROE) im Startquartal deutlich über der jeweiligen Gesamtjahres-Zielsetzung herausgekommen seien, habe sich Daimler Trucks & Buses (bereinigte EBIT-Marge) am unteren Ende der Zielspanne bewegt. Diermeier habe seine Erwartungen in Reaktion auf die Q1-Eckdaten angehoben (u.a. EPS 2021e: 9,33 (alt: 8,75) Euro; EPS 2022e: 9,98 (alt: 9,87) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von >10% bestätigt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Daimler-Aktie. Das Kursziel werde von 86 Euro auf 88 Euro erhöht. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:77,15 EUR +1,81% (16.04.2021, 09:30)