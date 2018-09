ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (27.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Dieter Zetsche (CEO von Daimler und Mercedes-Benz-Cars (MBC)) werde bereits Ende der nächsten Hauptversammlung (Mai 2019) seine Ämter niederlegen (eigentlich Vertrag bis Ende Dezember 2019). Sein Nachfolger werde Ola Källenius, der derzeit Konzernvorstand für Forschung sowie bei MBC für Entwicklung zuständig sei. Er sei seit dem Jahr 2005 für den Daimler-Konzern tätig. Zetsche solle ab 2021 (zweijährige Abkühlphase) in den Aufsichtsrat einziehen und dort den Vorsitz übernehmen.Die Zeit von Zetsche als Daimler-CEO (seit 2006) sei sowohl von Erfolgen als auch von Problemen geprägt gewesen, wobei letztere jüngst die Oberhand gewonnen hätten. Angesichts der strukturellen Herausforderungen der Automobilindustrie sei ein Lenker an der Konzernspitze mit F&E-Know-how nach Meinung von Diermeier eine naheliegende Wahl, wobei als CEO auch andere Qualitäten von Bedeutung seien.Da der Autobauer über 20 Jahre Zeit gehabt habe, die Entwicklung von Källenius hausintern zu verfolgen und zu bewerten, sei Diermeier zuversichtlich, dass Daimler eine adäquate Entscheidung getroffen habe. Als positiv erachte der Analyst, dass frühzeitig Klarheit über die personelle Besetzung der Spitzenposition im Daimler-Konzern bestehe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent, bestätigt sein "halten"-Rating für die Daimler-Aktie. Das Kursziel laute unverändert 62 Euro. (Analyse vom 27.09.2018)Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:54,47 EUR -0,66% (27.09.2018, 09:41)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:54,40 EUR -0,46% (27.09.2018, 09:56)