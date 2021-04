Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler sei nach dem außerordentlich starken Jahresstart noch einmal deutlich selbstbewusster für 2021. Der Vorstand um Chef Ola Källenius gehe davon aus, dass mit Pkw und Vans noch einmal deutlich mehr Gewinn aus dem Tagesgeschäft herausspringe als bisher schon veranschlagt. Auch für die Gewinne der Finanzdienstleistungs- und Mobildienstsparte seien die Stuttgarter zuversichtlicher.Für den Bereich mit Autos und kleinen Nutzfahrzeugen gehe Daimler nun von 10 bis 12 Prozent Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern aus, wenn Sondereffekte herausgerechnet würden. Zuvor habe das Management 8 bis 10 Prozent Marge in Aussicht gestellt. Die Eigenkapitalrendite von Daimler Mobility - wo die Stuttgarter Finanzdienste und das Mobilitäts-Joint-Venture mit BMW bündeln würden - solle 14 bis 15 Prozent erreichen statt wie bisher anvisiert 12 bis 13 Prozent.Vereinzelt hätten Analysten damit gerechnet, dass eine Diskussion um eine Erhöhung der Spartenziele nach dem guten ersten Quartal aufkommen könnte - dass Källenius jetzt schon Ernst mache, sei aber dennoch eine Überraschung. Vor allem angesichts der Risiken, die mit der Corona-Pandemie und auch der Chipknappheit für die Autobauer in diesem Jahr noch drohen würden. Bei den Halbleiter-Engpässen rechne Daimler mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte."Nach diesem vielversprechenden Start sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bei der nachhaltigen Verbesserung unserer Renditen weiterhin schnell vorankommen, während wir gleichzeitig unser Elektro-Fahrzeugportfolio weiter ausbauen", habe Finanzchef Harald Wilhelm am Freitag laut Mitteilung gesagt.Daimler habe bereits vorläufige Zahlen vorgelegt und diese nun vor dem Wochenende bestätigt. "Absatz, Umsatz und Gewinn stiegen deutlich insbesondere durch Rückenwind aus China, einem starken Produktmix und einer vorteilhaften Preisdurchsetzung", habe Wilhelm gesagt.Auch bei der abzuspaltenden Lkw-Sparte Daimler Truck würden die Geschäfte wieder deutlich besser laufen, nachdem der Markt für schwere Nutzfahrzeuge vergangenes Jahr zusammengebrochen sei. Zwar habe der Umsatz mit 8,7 Milliarden Euro noch ein Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Bestellungen für Lkw und Busse hätten im ersten Quartal aber um 63 Prozent auf 151.127 Fahrzeuge angezogen. Das bereinigte operative Ergebnis sei auf mehr als das Doppelte geklettert. Die Margenerwartung an das schwere Nutzfahrzeuggeschäft für das laufende Jahr habe Truck-Chef Martin Daum jedoch beibehalten.In den vergangenen Monaten sei es wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen. Auch am heutigen Freitag könne das Papier zulegen. Die Aktie von Daimler habe zunächst mit einem deutlichen Plus reagiert, habe aber im Laufe des Vormittags den Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben müssen. Derzeit notiere das Papier 0,1 Prozent im Plus bei 73,82 Euro. Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie bleibe positiv, wenngleich das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Die Aktie bekomme Support von der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,70 Euro verlaufe. Sollte diese Marke nicht halten, liege eine Unterstützung bei 70,50 Euro. Anleger bleiben bei der Daimler-Aktie investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.